Wendeburger Kindergarten freut sich über zwei Spenden

Keine Ausflüge, kein Theaterbesuch, keine Projektarbeit – in der Corona-Pandemie ist auch das Programm für die Kindergartenkinder geschrumpft. „Die Kinder müssen auf so viele schöne Dinge verzichten“, sagt Franziska Ehlers, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins des evangelischen Kindergartens Wendeburg, der solche Aktionen für die Kinder in den Vorjahren unterstützt hat. Gibt es alternative Wünsche zu Ausflügen und Theater? „Wir haben Kindergartenleiterin Ulrike Hlawa abgesprochen, was wir innerhalb des Kindergartens Gutes für die Kinder tun können“, so Franziska Ehlers weiter. „Sie wünschte sich neue Fahrzeuge für den Außenbereich.“

1.250 Euro für drei neue Dreiräder

Die aber sind teuer. Doch da kam Iris Rautmann-Pollmann auf eine Idee. Auch sie engagiert sich ehrenamtlich im Förderverein, hauptberuflich arbeitet sie seit 2013 als Materialdisponenten in der Oettinger Brauerei Braunschweig – und dort gibt es das Projekt „Mitarbeiterförderung“. „Seit 2014 fördert die Geschäftsführung der Oettinger Brauerei die ehrenamtlichen Projekte von ihren Mitarbeitern“, erklärt Iris Rautmann-Pollmann. „Hierbei wird jedem der vier Standorte vierteljährlich eine Summe in Höhe von 2500 Euro zur Verfügung gestellt. Mitarbeiter, die sich in einem Verein oder Projekt engagieren, können sich auf eine finanzielle Unterstützung für ein bestimmtes Projekt in ihrem Verein bewerben. Der Betrag wird dann am Ende eines Quartals auf die jeweiligen Projekte/Bewerbungen aufgeteilt.“ Ihr Vorschlag bekam den Zuschlag: 1.250 Euro für den Förderverein. Damit konnten drei neue Kinder-Fahrzeuge angeschafft werden.

Arbeitgeber unterstützt ehrenamtliche Projekte

„Durch die Initiative von Iris Rautmann wurde der Förderverein finanziell entlastet und die Kinder haben weitere drei Highlights für den Außenbereich erhalten“, sagt Franziska Ehlers. Und auch Iris Rautmann-Pollmann freut sich. „In den vergangenen Jahren konnte Oettinger hier viele Herzensangelegenheiten und Vereinstätigkeiten von den Mitarbeitern finanziell unterstützen. Schon im Vorjahr hatte ich mich als Mitglied des Kirchenvorstandes auf eine Zuwendung für unser Gemeindehaus beworben. Oettinger sich auch dort an der Spendenaktion zur Renovierung des kirchliche Gemeindehaus beteiligt. Für mich persönlich ist es immer wieder schön zu sehen, wie mein Arbeitgeber solche Projekte unterstützt und die Herzensangelegenheiten seiner Mitarbeiter auch ernst nimmt. So etwas ist nicht selbstverständlich und selten in dieser Form zu finden“, sagt Iris Rautmann-Pollmann, die eine enge Bindung zum Wendeburger Kindergarten hat. „Unser Sohn besucht die Mäusegruppe“, und auch sie selbst war als Kind im Kindergarten Wendeburg. „Daher sind wir selbstverständlich auch Mitglieder im Förderverein des Kindergartens.“

Zweite Spende – zwei stabile Kombi-Sitzgruppen

Und noch über eine weitere Spende freut sich das Kindergartenteam. Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine, Geschäftsstelle Wendeburg, und der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Wendeburg haben zwei stabile Kombi-Sitzgruppen gespendet. Somit wurde der Bestand auf fünf Außen-Möbel erweitert, teilt Monika Wolters mit, Öffentlichkeitsbeauftragte im evangelischen Kindergarten Wendeburg. Parallel dazu stehen auch fünf gleiche Sitz-Kombinationen in Kleinformat auf den Terrassen der Gruppen.

„Bitte nehmen Sie Platz!“ Dieser freundlichen Aufforderung kommen sie gerne nach, von links, Ulrike Hlawa (Kindergartenleiterin), Michael Zacharias (Sparkasse), Petra Wesemann (Kirchenvorstand) und Karin Rickmann (Kirchenvorstand). Foto: Privat

Schutz gegen Corona: Ab an die frische Luft

Das Außengelände sei einst weiträumig angelegt worden, erinnert Monika Wolters. „Bemerkenswert ist der alte Baumbestand, der sich im Sommer schirmend über die Kinder ausbreitet. Der Spielplatz ist ein Freiraum für Bewegung und Spiel, ein wichtiger Baustein in der Entwicklung der Kinder. Jetzt hat der Kindergarten weitere Ruheplätze, die zwischen den vielen Aktivitäten zum Verweilen, Entspannen und Kommunizieren einladen. Genutzt werden die neuen Sitzmöbel aber auch zum Frühstücken, Basteln, Malen und Spielen, wenn auch zugegebenermaßen öfters bei besserer Wetterlage. Im Alltag des Kindergartens ist eines der einfachsten Mittel zum Schutz gegen Corona: Ab an die frische Luft. Im Freien wirbelt der Wind die Viren davon, was eine Ansteckung unwahrscheinlicher macht. Draußen ist Corona fast kein Problem - davon sind viele Forscher überzeugt.“