Kita Wendeburg verabschiedet „Unsere Annegret“

Nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit im Evangelischen Kindergarten Wendeburg fiel der Abschied schwer. In einem gemeinsamen Gottesdienst in der Marienkirche wurden Annegret Schaare auf ihrem neuen Weg viele lobende Worte mitgegeben, berichtet der Kindergarten.

Pfarrerin Petra Wesemann (links) richtete für die Kirchengemeinde das Wort an Annegret Schaare. Foto: Kita

Hintergrund: Das berufliche Leben von Annegret Schaare wäre anders verlaufen, hätte es nicht den hingebungsvollen Einsatz ihrer Eltern gegeben, die ihre Tochter außerhalb des Systems der Behinderteneinrichtungen und anderer Sonderformen sehen wollten. „Er war erfolgreich!“, heißt es in der Mitteilung weiter

1989 kam die Bewilligung

Bereits im Jahr 1989 war die unterstützende Tätigkeit als Hilfskraft im Evangelischen Kindergarten Wendeburg bewilligt worden – und Annegret Schaare war eine Pionierin ihrer Zeit am ersten Arbeitsmarkt . „Das Leben beeinträchtigter Menschen braucht viele Formen der Hilfe und Unterstützung. Diese Menschen können aber auch Hilfe und Unterstützung geben; das hat Annegret Schaare in ihren vielen Arbeitsjahren im Kindergarten bewiesen“, so die Bilanz des Arbeitgebers.

Mit den Kindern und Kollegen

Und weiter: „Sie liebte ihre Arbeit, sie liebte ihren Kindergarten mit den Kindern und Kollegen. Der Kindergarten stand bei ihr immer an erster Stelle. Umso mehr traf sie im Frühjahr die drastische Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus. Während des Lockdowns musste Annegret leider zu Hause bleiben, gewiss eine bittere Erfahrung, ihrem geliebten Kindergarten fern bleiben zu müssen. Jetzt ist der endgültige Abschied gekommen und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass ,Unsere Annegret’ nur noch Besucherin im Kindergarten ist.“

Ulrike Hlawa (links) überreichte als Leiterin des Kindergartens Geschenke an Annegret Schaare. Foto: Kita

Zu einem Abschied gehören außer den lieben Erinnerungen aus der Vergangenheit auch liebe Wünsche für den weiteren Lebensweg und natürlich Geschenke, befand die Einrichtung. Pfarrerin Petra Wesemann und Kirchenvorsteherin Karin Rickmann sprachen im Namen der evangelischen Kirchengemeinde. Für den Kindergarten übernahm Leiterin Ulrike Hlawa diesen Part. Das Team hatte sich sehr persönliche Geschenke ausgedacht und hergestellt. Eine Erinnerung, die Annegret lange an „ihren“ Kindergarten denken lässt.

