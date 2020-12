Es ist eine Erfolgsmeldung: Auch die Flüchtlingskinder, die die Grundschule und Aueschule Wendeburg besuchen, haben jetzt Computer und können – falls es noch einmal erforderlich wird – von zu Hause aus am digitalen Unterricht teilnehmen.

„Elf Flüchtlingskinder hatten keinen Computer“, sagt Monika Giesen, Flüchtlingssozialarbeiterin und Integrationsbeauftragte der Gemeinde Wendeburg. Während des Lockdowns im Frühjahr hatte sie für die Schulkinder, auch für einige Kindergartenkinder, Arbeitsblätter verteilt – und festgestellt: „So geht das nicht. Die Kinder brauchen Computer.“ Robar Arafat, einer der Helfer in der Sprachlernförderung und Mitarbeiter der Technischen Universität Braunschweig, erzählte ihr vom Braunschweiger Projekt „Hey Alter“, in dem ausgediente Computer aufgearbeitet und für kleines Geld an bedürftige Kinder abgegeben werden. „Nur leider – die Nachfrage ist so groß, wir haben keine Computer für unsere Schulkinder bekommen“, berichtet Monika Giesen.

EDV-Werkstatt der bbg arbeitet alte Computer auf

Das erzählte sie auch Maike Fasterling, Sozialarbeiterin an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum. „Aha-Effekt“: Monika Giesen erfuhr von der Sozialarbeiterin, dass es ein solches Projekt auch in Peine gibt. In der EDV-Werkstatt der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) werden Computer repariert und kostengünstig abgegeben: Computer, Bildschirm, Tastatur, Maus und alle Anschlusskabel für 25 Euro für finanziell Bedürftige .„Aber die Hardware allein nützt ja nichts“, weiß Monika Giesen. „Der Computer muss auch bedient werden können – und es muss jemand helfen, wenn Fragen auftauchen oder etwas nicht funktioniert.“

Förderkräfte im Projekt „Bildung und Teilhabe“ helfen

Diesen Part haben die Förderkräfte im Projekt „Bildung und Teilhabe“ übernommen. „Ein Sonnenschein“, freut sich die Wendeburger Integrationsbeauftragte. „Die Männer haben die Computer abgeholt, in den Familien aufgebaut und mit den Familien trainiert.“ Großes Lob auch für die Wendeburger Grundschule: Tanja Mäuselein, stellvertretende Leiterin der Grundschule, und Lehrerin Stefanie Timm haben nicht nur Lern-Programme für die Kinder erstellt, sondern die Grundschule hat auch bei allen Schülern abgefragt, ob sie zu Hause Computer und Internetanschluss haben.

Aktuell ist das Lernförderung-Programm für die Wendeburger Kinder abgeschlossen. Doch es wäre nicht Monika Giesen, wenn sie nicht bereits einen Weg suchen würde, wie es weitergehen kann. Möglicherweise könne „pro Aktiv“ in Peine helfen durch das „Wegweiser“-Projekt. Monika Giesen: „Es ist nun super wichtig, dass die Kinder am Computer betreut werden.“

Alte Computer bitte nicht wegwerfen

Aufruf: Bitte werfen Sie Ihren ausrangierten Computer, Laptop, Tablet und ähnliches nicht weg. Die EDV-Werkstatt der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (bbg) Peine holt sie gerne ab, um sie für Bedürftige zu reparieren. Kontakt: (05171) 8047635 und (05171) 8022551.

Die Peiner Werkstatt hat sich mit dm soeben mit dem Braunschweiger Projekt „Hey, Alter!“ zusammengetan. „Hey Alter“ ist gerade mit einem Sonderpreis des Landes ausgezeichnet worden. Wo Computer, Laptops, Tablets ungenutzt herumstehen, spürt „Hey, Alter!“ sie auf, rüstet sie auf, verteilt sie. So konnten bereits rund 1000 Rechner gesammelt und an Schulen verteilt werden.