Der Zwischenfall ereignete sich an der Straße Am Anger.

Wendeburg. Er war laut Polizei am Dienstagmorgen zunächst gegen den Zaun gefahren. Er flüchtete schließlich vom Unfallort.

Ein flüchtiger Unfallverursacher ist laut Polizei am Dienstag, 1. Dezember, 7.25 Uhr, in Wendeburg, Am Anger, mit seinem Auto gegen einen Holzzaun gefahren, ausgestiegen und hat Zaunteile auf das Grundstück geworfen. Geprüft wird, ob es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen Transporter gehandelt haben könnte. Weitere Angaben zum Fahrzeug müssten noch ermittelt werden. Die Schadenshöhe betrage 500 Euro.

Zeugen: (05341) 1897 .

red