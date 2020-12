Hund und Mensch trainieren in Wendeburg die Bascis und mehr

Ein Sonntag, kurz nach 13 Uhr. Auf dem Hundeplatz von Conny Albrecht in Wendeburg treffen sich die Hundekinder mit ihren zweibeinigen Eltern: „Auf die Decke“ – das ist eines der ersten Signale, das die Welpen lernen. Das kann sogar Milo schon. Der zehn Wochen alte Französische-Bulldoggen-Rüde ist an diesem Sonntag „der Neue“ in der Welpengruppe. Mit großen Augen guckt er in die Welt.

Bevor die Hundetrainerin mit den Konzentrationsübungen beginnt, dürfen die „Wauzis“ eine Runde toben. Doch langsam! „Wartet bitte, bis sie ruhig auf ihrer Decke sitzen. Lasst sie erst mal runterkommen. Sie sollen auf euer Signal warten, das Entlassungssignal. Sie dürfen nicht mit dem Ausklicken des Karabiners der Leine losrennen.“ Und tatsächlich – es funktioniert, alle bleiben artig auf ihrer Decke. Dem lustigen Spiel folgt eine Frage-Antwort-Runde Dann aber ist kein Halten mehr: Hugo, Lisbeth, Jordi, Max und die anderen flitzen wild herum. Milo, der Neue, wird interessiert beschnuppert und sofort ins lustige Spiel einbezogen. Nach dem Spielen gibt es eine Verschnaufpause. Die Welpen nehmen wieder auf ihren Decken Platz und die Trainerin der Wendeburger Dogs-Coach Hundeschule nutzt die Zeit für eine Frage-Antwort-Runde. Hugo hört zwar auf das Kommando „Sitz“, er bleibt dann aber nicht auf seiner Decke. „Irgendwas war“, ahnt seine Besitzerin. Ob sie ihm ein falsches Handzeichen gibt? Die Trainerin geht alles noch mal mit ihr durch. „Üben….“ Das gilt auch für das „Abbruch-Signal“, das die Welpen an diesem Tag lernen. „Es geht darum, dass sie nichts vom Boden fressen“, erklärt die Trainerin. „Es ist lebenswichtig“, sagt sie angesichts von Giftködern, die leider immer mal wieder ausgelegt werden. Die Welpen lernen: „Pfui“ heißt „nichts anrühren“. Worauf die Hundeführer beim Einüben dieses Signals achten müssen, wie genau die Abfolge der Handbewegungen ist, das zeigt Conny Albrecht zusammen mit Jordi, einem 16 Wochen alten Havaneser, ebenfalls „Schüler“ in der Welpenrunde. Zwei, drei Mal wird die Übung wiederholt: Alle lernen schnell. „Bitte übt das zu Hause weiter“, gibt die Trainerin den Hundebesitzern mit auf den Weg. Hundebesitzer und Welpen – ein Jahr bis zum „Hundeführerschein“ Seit zehn Jahren betreibt Conny Albrecht die Hundeschule an der Rothbergstraße in Wendeburg. Das Gelände ist eingezäunt – deshalb durften die Kurse dort in der Corona-Pandemie bis dato stattfinden. Auf den entsprechenden Abstand achtet die Trainerin, und selbst an der frischen Luft tragen die Hundebesitzer Masken. Nicht genutzt werden darf zurzeit der „Indoor-Hundeplatz“ an der Celler Straße im Wendeburger Ortsteil Ersehof. So bleibt in der Corona-Zeit: Wetterbericht im Auge behalten, dicke Jacken und warme Schuhe anziehen. Conny Albrecht betreut mehrere Hundegruppen unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Zielrichtungen. Etwa ein Jahr dauert es, bis Hundebesitzer und Welpen fit sind für den gesetzlich vorgeschriebenen Hundeführerschein. „Die Sachkunde ist der Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen“, erklärt die Trainerin, die auch Prüferin ist. Bei der praktischen Prüfung wird verlangt, dass der Hund an der lockeren Leine geht, „Sitz“, „Platz“, „Steh“ und „Bleib“ und ähnliches befolgt, bei Begegnungen mit Joggern, Radfahrern, Skatern, anderen Hunden, Spaziergängern und Menschengruppen gelassen bleibt. Auf die „Basics“ aufbauen Am anderen Ende der Leine wird Wissen rund um den Hund abgefragt – wie die Anforderung an die Hundehaltung unter Berücksichtigung des Tierschutzrechts, das Sozialverhalten von Hunden, das Erkennen und Beurteilen von Gefahrensituationen mit Hunden, das Erziehen und Ausbilden von Hunden wie auch Rechtsvorschriften. Wer über den Hundeführerschein hinaus mit seinem Vierbeiner arbeiten will, kann dies beliebig lange tun. Auf die ersten Grundgehorsamsübungen, Leinen-Training, Pfeifenkonditionierung, Hundebegegnungen, Sozialverhalten mit Artgenossen, Körpersprache von Hund und Mensch kann vielfach aufgebaut werden. Zum Beispiel mit „Nasenarbeit“, bei der die Konzentrationsfähigkeit des Hundes und seine Riechfähigkeit trainiert werden. Oder Fun Agility-Mix. „Dabei stehen Spaß, Koordination, sowie eine gute Harmonie zwischen Hund und Mensch im Vordergrund“, erklärt Conny Albrecht. „Auf spielerische Art und ohne Zwang werden die Hindernisse systematisch angelernt. Der Hund sollte dabei von Anfang an seine Aufgaben verstehen und bei jedem Erfolg ausgiebig belohnt werden.“ Spaß und Harmonie mit dem Hund, Vertrauen aufbauen – das ist dieser Trainerin besonders wichtig. Darauf legt sie auch den Fokus bei ihren Kursen. „Turniersport ist nicht mein Ding.“ Von der Friseurmeisterin zur Hundetrainerin Als Hundebesitzerin hat Conny Albrecht vor Jahren mit ihren Hunden selbst eine Hundeschule besucht. „Das hat mir gut gefallen“, sagt sie. So habe sie begonnen, sich neben ihrem Beruf – sie ist Friseurmeisterin – als Hundetrainerin ausbilden zu lassen: Sie machte ihre Hundetrainerausbildung mit Sachkundenachweis, studierte Hundepsychologie, belegte eine Menge Seminare, erlangte Zertifizierungen und besuchte zahlreiche Workshops, auch beim wohl bekanntesten Hundetrainer Martin Rütter. Den Friseurberuf hat sie inzwischen hinter sich gelassen. „Ich bin im zweiten Jahr selbstständig.“ Versteht sich, dass sie auch weiterhin selbst einen Hund hat: Quby, einen Havaneser.