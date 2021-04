Bortfelder Grünen-Schaukasten beschädigt– Staatsschutz ermittelt

Bortfeld. Der Schaukasten der Partei befindet sich an der an der Bortfelder Straße. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Zu einer Sachbeschädigung an einem Schaukasten von Bündnis 90/Die Grünen und dem Diebstahl von Informationsmaterial ist es in Bortfeld an der Bortfelder Straße gekommen – zwischen Freitag, 23. April, 18 Uhr, und Samstag, 24. April, 12.30 Uhr. Bisherige Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die Plexiglasscheibe des Schaukastens zerstört wurde, in dem Schaukasten enthaltenes Informationsmaterial wurde entwendet.

Hinweise werden gesucht

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ein, der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, heißt es weiter im Bericht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Rufnummer (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

red