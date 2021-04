Chor „conTakte“ aus Bortfeld arbeitet digital

Bortfeld. Der Erfolg stellt sich auch online ein. Das 40-Jährige wird vorbereitet. In der Pandemie wurde sogar ein neues Mitglied aufgenommen.

Seit mehr als einem Jahr können Chöre ihrem Hobby nicht mehr in gewohnter Weise nachgehen. Das Singen in geschlossenen Räumen birgt erhöhtes Infektionsrisiko, strenge Vorschriften und Einschränkungen sind zu beachten. Mitglieder des Chores „conTakte“ aus Bortfeld haben inzwischen verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, um der Krise ideenreich zu trotzen, berichten sie.

Kontakt soll erhalten bleiben

Es gab Proben unter freiem Himmel auf dem Schulhof, mit großen Abständen und weit geöffneten Fenstern wurde in der Kirche gesungen und gefroren, bis auch das nicht mehr möglich war. Nach mehrwöchige Pause werden seit Beginn des Jahres digitale Formate genutzt. Die Chorleiterin, Diplommusikpädagogin Christiane Rust, lädt montags zu den üblichen Probenzeiten drei von vier Stimmen ein, mit ihr gemeinsam das bekannte Repertoire aufzufrischen, neue Stücke zu erarbeiten und vor allem den Kontakt zwischen den Chormitgliedern aufrecht zu erhalten.

Sänger bekommen einen Link

Dazu verschickt sie pünktlich zu einer festgelegten Zeit an die Sängerinnen und Sänger einen Link, mit dem sie sich unkompliziert in eine 40-minütige Probenzeit einklinken können, berichtet der Chor. Das wichtige vorherige Anwärmen der Stimme, das Einsingen, erledigen die Beteiligten selbstständig zu Hause ebenfalls mit digitaler Unterstützung. Die Chorleiterin singt dann in der eigentlichen Probe die jeweilige Stimme vor, mit oder ohne Klavierbegleitung.

Gemeinsam wäre es unharmonisch

Die Teilnehmer schalten ihr Mikrofon ab und lernen auf diese Weise durch mehrfaches Nachsingen ihre jeweilige Stimme sehr einprägsam, so die Einschätzung des Chores. Wegen der zeitlichen Versetzung im Internet klänge gemeinsamer Gesang höchst unharmonisch.

Mitglieder sind begeistert

Die Zwischenbilanz: „conTakte“-Mitglieder sind begeistert von dieser Methode, die Freude über die Möglichkeit des Singens und über die offensichtlichen Fortschritte beim Proben auch schwieriger Sätze ist groß, wenngleich gemeinsames Singen, Zusammenklang und Gespräche am Rande weiterhin fehlen und schmerzlich vermisst werden. Daher wurde kurzerhand eine digitale Konferenz einberufen, eigens zum Gedankenaustausch.

Konzert wird vorbereitet

Im Herbst soll das 40-jährige Bestehen feierlich mit einem Konzert an verschiedenen Aufführungsorten begangen werden. Für dieses Ziel wird gearbeitet – und die Hoffnung besteht, dass dann wieder Zusammenkünfte möglich sind. Chormitglied Thomas Metschulat hat eigens mehrere Stücke komponiert und arrangiert, die dann erstmals zu Gehör gebracht werden sollen.

Vorstand wurde geschult

Die Jahresversammlung konnte noch nicht stattfinden, Vorsitzender Ludger Tolksdorf und Schriftführerin Gisela Eikmeier-Perger haben sich schulen lassen, um auch hier eine digitale Lösung zu bieten.

Homepage soll kommen

Im Hintergrund arbeiten weitere Mitglieder daran, eine Homepage für den Chor zu gestalten. Und: Trotz der ungewöhnlichen Probenbedingungen konnte im vergangenen Monat sogar ein weiteres Mitglied aufgenommen werden.

Kontakt

Interessierte melden bei Tolksdorf: singkreis.bortfeld@web.de

red