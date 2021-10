Spannende Spurensuche im Meerdorfer Kirchturm

Es sind gleich zwei spannenden Spurensuche, die im Meerdorfer Kirchturm begonnen haben. Zum einen geht es um Stein im Glockenturm, in den die Jahreszahl 1031 eingraviert sein soll, zum anderen um das Alter des Gebälks.

„Die Meerdorfer sind sehr geschichtsinteressiert“, sagt Bernd Meier, Vorsitzender des Heimatvereins. „Der 875. Geburtstag des Dorfes bezieht sich auf eine Urkunde von 1146, die etwa 100 Jahre verschollen galt und 1986 zufällig in Hildesheim bei Bauarbeiten gefunden.“ Meerdorf ist in dieser Urkunde erwähnt. „Zu diesem Zeitpunkt hat der Ort also schon bestanden.“ Das Alter des ältesten Meerdorfer Gebäudes, der evangelischen Kirche, sei nicht genau bekannt. „Schätzungen gehen vom 13. Jahrhundert als Baujahr aus. Die Glocke von 1532 stammt aus einer Zeit, als die Kirche noch katholisch war“, erklärt Bernd Meier. „Leider sind im Laufe des 30-jährigen Krieges alle schriftliches Unterlagen über die Kirche vernichtet worden. In einem Buch von 1802 wird behauptet, dass der Ort Meerdorf bereits 1031 in Urkundes erwähnt wurde. Das Problem: die angeblichen Urkunden liegen sicht vor.“

Stein mit Jahreszahl liegt unter Putz

Nach Aussagen von Zeitzeugen sei die Jahreszahl 1031 in einem Stein im Glockenturm eingraviert war. „Bei mehreren Renovierungen soll dieser Stein mit einer Putzschicht bedeckt worden sein.“ Jürgen Warnecke, Sponsor aus Meerdorf, der bereits für den Rückkauf der Weule Uhr von 1883 aus einem Uhrenmuseum gesorgt habe, bemühe sich jetzt auch für das Wiedererscheinen des graviertes Felssteines.

„Darüber hinaus haben Fachleute bei einer Begehung des Glockenstuhls im Kirchturm festgestellt, dass dort möglicherweise noch das Gebälk aus der Gründerzeit der Kirche vorhanden ist“, berichtet der Vorsitzende des Heimatvereins weiter. Ein weiterer Meerdorfer Bürger, der zunächst namentlich noch nicht genannt werden will, habe durch eine Spende eine dendrologische Untersuchung der Balken des Glockenturmes der Meerdorfer Kirche ermöglicht.

Holzstammringe der Balken werden analysiert

Architekt Jürgen Dunker aus Vöhrum nahm mit einem Hohlbohrer an verschiedenen Balken dendrochronologische Bohrungen vor. Unterstützt wurde er von Dieter Nottbohm vom Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Duttenstedt, Essisghausen, Meerdorf. Die 15 Proben wurden für eine Altersbestimmung an das Dendrolabor Thomas Eissing an der Uni Bamberg verschickt. „Durch die Analyse der Holzstammringe der Balken kann ziemlich genau das Alter der Baumaterialien festgestellt werden“, erklärt Bernd Meier. „Das Ergebnis erwarten wir in drei bis vier Wochen.“

Der Heimatverein begleitet die Untersuchungen in der Meerdorfer Kirche dokumentarisch.

