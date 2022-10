Spende ermöglicht Lernen im Wald bei Meerdorf

Einen Scheck über 5.000 Euro nahm der Förderverein „Wald Erleben im Peiner Land“ aus den Händen von Marco Schmidt und Jens Keller als örtlichen Repräsentanten der Öffentlichen Versicherung Braunschweig entgegen. Das teilte der Verein mit.

Mit diesem großzügigen Betrag könne die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Wald-Umweltbildung fortgesetzt und weiter intensiviert werden.

Lernen im Grünen Klassenzimmer

Joachim Hansmann nahm als 1. Vorsitzender des Vereins den Scheck entgegen und erklärte: „Wir investieren das Geld vor allem in Führungen, Kindergeburtstage und andere Waldaktionen. Hier am Grünen Klassenzimmer wie auch am frisch renovierten Walderlebnispfad, erleben die Kinder den Wald und die Natur mit allen Sinnen und stärken gleichzeitig ihre soziale Kompetenz. Wertvolle Tierpräparate, aktuelle Lehrmaterialien, Umweltspiele und vor allem zwei neue Waldschaukeln konnten durch die Unterstützung der Öffentlichen angeschafft werden.“ Beide Einrichtungen des Vereins werden unterhalten vom Niedersächsischen Forstamt Wolfenbüttel.

Die Zusammenarbeit zwischen der Öffentlichen und dem Förderverein währt nun schon einige Jahre, die finanzielle Unterstützung für eine kindgerechte Schwengelpumpe machte den Anfang.

Lob für den Verein für sein Angebot

Lisa Bruhn ist für das Umweltsponsoring bei der Öffentlichen verantwortlich. Zum Angebot des Fördervereins sagte sie: „Es ist toll zu sehen, welche wertvolle Arbeit der Verein leistet und auf welche begeisternde Weise Kinder und Jugendliche hier am Tadensenhaus den Wald kennen und schätzen lernen.“

Das ist der Verein

Der Verein „Wald Erleben im Peiner Land“ wurde im Jahr 2005 gegründet. Zweck des Vereins ist insbesondere die Förderung des Walderlebnispfades und des Grünen Klassenzimmers. Weiter sollen Waldinformation, Umweltbildung, Waldökologie, Waldnaturschutz und der allgemeine Naturschutz im Landkreis Peine gefördert werden. Mehr unter www.wald-erlebnis-pfad.de.

