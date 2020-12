Peiner an Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten beteiligt

Die Polizei berichtet von einem Unfall am Freitag gegen 12.50 Uhr auf der K 39/Ludwig-Erhard-Straße/Anschlussstelle A 39 Salzgitter-Nord.

Laut Polizeiangaben befuhr ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Peine in einem PKW die K 39, von Bleckenstedt kommend in Richtung Engelnstedt. "In dem PKW befanden sich auch die Ehefrau und eine Tochter des Mannes", so die Polizei.

Ein 73-jähriger Mann, der in einem Pkw Peugeot zunächst in die entgegengesetzte Richtung fuhr, habe beabsichtigt, die Fahrtrichtung des Peiners zu kreuzen und auf die Autobahn 39 aufzufahren. "Im Einmündungsbereich kam es so zum Zusammenstoß der beiden PKW. Die 31-jährige Beifahrerin des Peiners und der 73-jährige Mann mit Wohnort in Salzgitter wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht", berichtet die Polizei weiter.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch ein Verkehrszeichen wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, so die Polizei. Insgesamt belaufe sich der geschätzte Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

red