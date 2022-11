Ärzte kämpfen in der Ukraine um das Leben der Verletzten.

Essen. Im Ukraine-Krieg kämpfen Medizinerinnen und Mediziner unermüdlich um die Leben der Verletzten. Wie gehen Sie mit dem Leid und der Last um?

Ukraine-Podcast Ärzte im Ukraine-Krieg: Helfen in Ausnahmesituationen

Tausende Menschen sind in der Ukraine seit dem Beginn der russischen Invasion bereits gestorben. Zehntausende wurden durch Raketenangriffe, Artilleriebeschuss und Minenexplosionen verletzt. Ärztinnen und Ärzte geben alles, um den Verletzten zu helfen. Es ist ein brutaler, erschöpfender Kampf.

In der aktuellen Folge von unserem Podcast „So fühlt sich Krieg an“ hören Sie von Henat Heritsch. Er ist Chirurg und arbeitet in einem Krankenhaus von Lwiw nahe der polnischen Grenze im Westen der Ukraine. Heritsch berichtet, was er und seine Kolleginnen und Kollegen seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges leisten und vor welchen Herausforderungen sie stehen.

Außerdem hören Sie von Notfallmediziner Tankred Stöbe, der immer wieder für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ im Einsatz ist. Er ordnet für uns ein, wie sich der Ukraine-Krieg aus medizinischer Sicht von anderen Kriegen und Konflikten unterscheidet. Und: Was macht das mit Menschen, wenn sie jeden Tag hundertfach menschliches Leid sehen?

FUNKE-Reporter Jan Jessen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ukraine-Krieg: Reporter Jan Jessen trifft in der Ukraine Betroffene

Jan Jessen ist Politikchef der Neuen Ruhr / Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. Gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar hat er mehrfach die Ukraine besucht, unterstützt durch den ukrainischen Organisator und Journalisten Oleg Reshetniak und die Übersetzerin Dasha Sachkova.

Jan Jessen hat in der Ukraine Menschen getroffen, die alles verloren haben: Freunde, Familie, ihr Zuhause. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen.

Hier finden Sie alle Podcast-Folgen in der Übersicht:

Krieg gegen die Ukraine: Folgen Sie kostenlos unserem Podcast „So fühlt sich Krieg an“

Folgen Sie unserem Podcast kostenlos, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Dafür geben Sie einfach „So fühlt sich Krieg an“ in die Suchmaske ein und klicken auf „Folgen“. Dann verpassen Sie keine einzige Folge. Neue Folgen finden Sie jeden zweiten Mittwoch in Ihrer liebsten Podcast-App.

Haben Sie Fragen und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an ukraine@funkemedien.de.