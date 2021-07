"Draußen"-Spezial: Serie „Das ist Camping!“ startet

In Ländern wie Schottland ist Wildcampen erlaubt - in Deutschland sind die Regeln viel strenger. Michael Strohmann spricht über seine Campingerfahrungen - und leitet damit die neue Serie "Das ist Camping!“ ein.

Braunschweig. In dieser Podcast-Folge erinnert sich „Draussen“-Macher Michael Strohmann an eigene Camping-Erlebnisse, die bis in seine Kindheit zurückreichen.