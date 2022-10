"Draußen" mit Stephan Orth: Statt Couchsurfing draußen auf Achse

Mit seinen Couchsurfing-Erlebnissen im Iran und in China hat sich Stephan Orth in die Spiegel-Bestsellerlisten geschrieben.

Orths neues Buch „Absolutely ausgesperrt“ beschreibt einen 700 Kilometer langen Fußmarsch von London nach Newcastle, den er im Corona-Spätsommer 2021 unternommen hat. Zur Abwechslung also mal kein despotischer Staat. Pandemiebedingte Grundregel der mehrwöchigen Wanderung: Innenräume sind tabu. Orth sperrte sich damit also selber aus. Statt auf der Couch zu nächtigen, schlug der Reisejournalist sein Zelt in Wäldern oder in privaten Gärten auf. Eine besondere Erfahrung in einem Land voller Eigenheiten.