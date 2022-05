Braunschweig Jenny Garling öffnet ihre Wohnungstüren im westlichen Ringgebiet in Braunschweig für uns und spricht über sonnige Lieblingsplätze.

Ida Wittenberg traf Jenny Garling in ihrer Wohnung im westlichen Ringgebiet.

Episode 7 „Gute Stube“: Ein Platz an der Sonne

Die Sonne genießt Jenny Garling im Sommer am liebsten auf ihrem Balkon. Einem kleinen, aber feinen Wohlfühlort mit Blick ins Grüne hat sie hier geschaffen. Die Seele baumeln lassen, das gute Wetter genießen und sich um die ein oder andere Tomaten-Pflanze kümmern – was will man mehr.

Doch auch im Inneren der Wohnung hat Jenny Garling gemeinsam mit ihrem Partner eine entspannte und ruhige Atmosphäre geschaffen. Ein Mix aus Brauntönen, kombiniert mit strahlendem Weiß und Cremetönen: Das sorgt für den Wohlfühlfaktor. Warum dennoch bald ein Abschied von dieser Oase bevorsteht, verrät die 31-Jährige im Podcast.