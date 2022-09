"Deine Lieblingsmenschen": Briefe ans Baumhaus

"Hallo, ich bin Milas, das Gesicht hinter dem Account @unknown_milas und ich bin ein echter Krieger. Kurz nach meinem 11. Geburtstag musste ich anfangen gegen ein Monster zu kämpfen, das mich auffressen will. Das Monster heißt Ewing-Sarkom und es frisst meine Knochen auf. Manchmal habe ich gewonnen und konnte ein normales Kind sein, aber nur ein paar Monate und dann kam das Monster zurück und war noch viel wütender. Ich konnte nicht mehr in die Schule gehen und meine Freunde hatten Angst ich sei ansteckend und beleidigten mich als Alien. Ich habe viel lieber Erwachsene als Freunde. Ich hab eine Strahlentherapie, eine Chemotherapie, drei Operationen und zwei Stammzellentransplantationen und Immuntherapien hinter mir.

Aber jetzt können die Ärzte nichts mehr machen, deswegen werde ich bald ins Baumhaus gehen. Das Monster ist zu stark und deswegen befinde ich mich aktuell im Endstadium. Es ist in meiner ganzen Wirbelsäule, im oberen Bauchraum, in der Lunge und in den Armen. Ich bekomme Essen über eine Sonde und ich habe auch einen Port. Eigentlich ist es einfacher so für mich, aber ich habe ganz oft Schwierigkeiten damit. Ich darf nicht mehr alles machen wie früher, ich darf nicht mehr klettern oder auf Spielplätze gehen und oft habe ich schmerzen.

Momentan bin ich auch sehr müde und schlafe viel. Ich würde so gerne Erwachsen werden und noch mehr Abenteuer erleben. Jetzt stehe ich oft unter Druck, weil wir nichts mehr planen können. Meine Mama, meine Tante und meine Schwester ermöglichen mir so ein schönes Leben. Nicht jedes Kind hat so ein Glück, aber ich weiß auch, dass ich nicht viel Zeit habe mehr, ich kann das spüren und es ist so anstrengend, aber ich hatte und habe immer noch so ein schönes Leben. Und ich bin so dankbar dafür, ich kann immer aufstehen und sagen: „Oh, ich bin aufgewacht, also kann ich wieder Abenteuer erleben". Mein Wunsch ist es bevor ich gehen muss, meine Mama glücklich zu machen."