"Deine Lieblingsmenschen": Meine Vulva - Meine Geschichte

"Es ist kein Rezidiv, aber es ist eine Krebsvorstufe, es kann also sein, dass der Krebs bald wieder kommt." Ich laufe die Straße entlang, beobachte die Menschen und lasse mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Die letzten Tage waren hart, ich war in einem depressiven Loch gefangen und habe viel geweint. Fühle mich so angespannt, dass ich jetzt grade merke, wie sehr ich meine Zähne aufeinander beiße. Seit über einer Woche warte ich auf meine Biopsieergebnisse. Die Anspannung steigt mit jeder Minute. Ich merke wie mein Handy in der Jackentasche vibriert und sofort rutscht mein Herz in die Hose. Bestimmt die Klinik. Sehe die Vorwahl. Ganz sicher die Klinik. „Es ist kein Rezidiv, aber es ist eine Krebsvorstufe.“ Das kann nicht wahr sein.

Ich bin seit nicht mal drei Monaten in Remission und nun habe ich wieder eine Krebsvorstufe. Und das alles durch eine HPV-Infektion, die ich nie wahrgenommen oder gemerkt habe. Eine HPV-Infektion die mich ein Jahr lang durch die Krebs,- Chemotherapie- und Bestrahlungshölle schickte. Eine so harmlos anmutende Infektion, die mich um ein Haar mein Leben gekostet hat. Ich frage mich: „Wieso wissen wir so wenig darüber? Warum klärt uns kaum jemand darüber auf? Weißt du eigentlich, dass man sich dagegen impfen lassen kann? Und wieso heißt diese Impfung umgangssprachlich „Gebärmutterhalskrebs-Impfung?“ Es kann nicht nur deinen Gebärmutterhals treffen, sondern deine Vulva, deinen Penis, deine Zunge, deinen Mund, deinen Anus. "Warum nennen wir eine Impfung so, als würde sie nur für Menschen mit Gebärmutterhals in Frage kommen?"

Ich bin @vivalavulvakrebs und auf meiner Seite plaudere ich geradeaus direkt aus dem Schmuckkästchen. Hier gibt es keine Tabuthemen. Hier ist dein safe place für all die intimen Fragen und Themen, über die man sonst nicht spricht. Und nebenbei ganz viel Tumor, äh Humor, wollt ich natürlich sagen.