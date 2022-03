"Löwengebrüll": Das hat Axel Ditzinger mit der Eintracht vor

Axel Ditzinger möchte Präsident von Eintracht Braunschweig werden. Am 16. März tritt er deshalb mit einem Team gegen die Mannschaft um Konkurrentin Nicole Kumpis an. Wie er den „Wahlkampf“ bei den Löwen erlebte und was er mit der Eintracht vor, sollte er gewählt werden, erzählen er und Thies Vogel, sein Kandidat als Vizepräsident, in einer neuen Folge unseres Podcasts "Löwengebrüll" unserem Sportredakteur Daniel Mau.

Auch Präsidentschaftskandidatin Nicole Kumpis war bereits zu Gast im Podcast. Das Gespräch mit ihr finden Sie hier:

"Löwengebrüll": Eintracht vor den Präsidiumswahlen