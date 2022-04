"Löwengebrüll": Buch-Autor und Fan Axel Klingenberg im Gespräch

Sein neues Buch „Eintracht Braunschweig – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ erscheint demnächst. Vorher hatte Axel Klingenberg, Autor mehrerer Bücher über seinen heißgeliebten Traditionsverein, Zeit, im Eintracht-Podcast "Löwengebrüll" mit dem Sportredakteur unserer Zeitung, Lars Rücker, über die aktuelle Lage des Fußball-Drittligisten zu sprechen. Klingenberg berichtete von seiner eigenen Fan-Vita, seinem Blick auf Legende Torsten Lieberknecht und aktuelle Identifikationsfiguren in der Mannschaft. Dazu erklärte der Braunschweiger, warum er Sympathien für Innenverteidiger Philipp Strompf hegt.

Lesen Sie weiteres über die Eintracht:

Würzburg-Experte hat Gastauftritt im Löwengebrüll

Zudem ging es natürlich um sein neues Buch, und warum es sich lohnt, mal reinzuschauen. Mehrere Lesungen in der Region stehen für Klingenberg an. Erstmal freut er sich aber aufs Heimspiel der Eintracht gegen die Würzburger Kickers am Samstag (14 Uhr). Dazu gab auch ein Überraschungsgast aus Würzburg seine Einschätzung. Er kennt Eintracht-Coach Michael Schiele gut und weiß um die sportlich bedrohliche Situation der Kickers, die mit zehn Punkten Rückstand zum rettenden Ufer wahrscheinlich absteigen werden. Schon am Samstag könnte es so weit sein.