Musik und New Work – wie passen diese Bereiche zusammen, fragt ihr Euch? Das beantwortet Euch Singer-Songwriter Nico Gomez

Folge 15 - New Work Now #15 Nico Gomez | Seine Leidenschaft zur Musik und neue Denkweisen

Nico Gomez erzählt er Euch mehr zu seinem Leben als Musiker und welche Schritte zwischen der Entstehung eines Songs und dem Release einer neuen Single stecken. Für Nico (Instagram: @nicogomezmusic) spielt es eine große Rolle, die Denkweisen anderer durch seine Lieder zu verändern. Was ein kleiner grüner Drache namens Tabaluga damit auf sich hatte, wisst ihr nach dieser Folge von New Work Now. Freut Euch auf einen wirklich interessanten und kreativen Austausch zwischen Gast Nico Gomez und Hostin Kira Marie Cremer.