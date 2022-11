Braunschweiger Klima-Aktivistin: Brauchen nicht so viele Autos

Die von der inzwischen 19 Jahre alten Schwedin Greta Thunberg 2018 gegründete Klimastreikbewegung Fridays for Future polarisiert von Anfang an. Werfen Kritiker den streikenden Schülerinnen und Schülern vor, lediglich den Unterricht schwänzen zu wollen, loben Befürworter und Unterstützer die jungen Menschen für ihr Engagement für den Klimaschutz. In der neuen Folge des Podcasts Streitpunkte unserer Zeitung erläutert Anna Lenja Epp (18), Pressesprecherin für Fridays for Future Braunschweig, warum sie sich der Bewegung angeschlossen hat und warum es aus ihrer Sicht unumgänglich ist, dass die Menschen in den Industrienationen ihren Lebensstil ändern müssen.