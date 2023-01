Pocahontas, Haftbefehl und endlich wieder Wahlplakate

Jetzt grinsen sie wieder: Berlin hängt schlagartig voller Wahlplakate mit süßen Lügen – der Mutmachpodcast von Funke startet mit Wichtigem, Witzigem und Wirren in die neue Woche: Pocahontas, Edward Norton, Gentleman – wann spricht man eigentlich von kultureller Aneignung Wieso wirbt die Berliner CDU auf ihren Wahlplakaten mit dem hessischen Gangsta-Rapper Haftbefehl und was sagt Hafti dazu? War Putins einseitige Waffenruhe ernst zu nehmen? Luxusproblem Mangellage – wohin mit dem ganzen Gas? Die Entdeckung einer neuen Eulenart. Sorgenmachen ist Zeitverschwendung. Und trotz allem: russische Pelmenis und Sonntagsblues. Plus: Die Mäuse haben zum Tanzen schon mal den Tisch erklommen, denn Vater Hajo ist nicht da. Folge 512.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

