Zwischen den Zeilen – Inside Braunschweiger Zeitung

Braunschweig. Lukas Dörfler und Tanja Reeve fragen: Wie geht Zeitung? Dafür kommen sie mit den Menschen ins Gespräch, die Zeitung zu dem machen, was sie ist.

Tanja Reeve und Lukas Dörfler setzen sich in ihrem Podcast mit der Produktion einer Zeitung auseinander.

In der erste Folge setzen Lukas und Tanja sich auf eine Art Beichtstuhl – es geht um journalistische Fehler. Schmerzlich erinnert sich Tanja an ein Porträt, das sie über einen Wolfenbütteler geschrieben hat: „Ich hab ihn im Artikel Thomasson genannt. Allerdings hieß er eigentlich Andersson.“ Das fiel erst zwei Wochen später auf.

Lukas verwendete auch mal den Genitiv falsch – in der Überschrift – und bekam Leserbriefe. „Wir haben ja Tausende Korrekturleserinnen und -leser – nämlich die, die jeden Tag zur Zeitung greifen“, sagt Lukas. Was aber, wenn ein wirklich schlimmer Fehler passiert oder die Leserinnen und Leser mit der Berichterstattung oder Herangehensweise grundsätzlich nicht einverstanden sind? Auch das besprechen Lukas und Tanja in der aktuellen Episode.