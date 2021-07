Zwischen den Zeilen - Von Braunschweig nach Brüssel und zurück

Katrin Schiebold hat eine spannende Karriere hingelegt. Sie fing in Braunschweig an, wurde Auslandskorrespondentin in Brüssel und macht mittlerweile in Braunschweig Reportagen über persönliche Schicksale, aber auch über große Gerichtsprozesse – sie begleitete beispielsweise den „Abu Walaa“- Prozess.

Tanja und Lukas sprechen in der neuen Folge mit ihr darüber, was ihr an Brüssel besonders gut gefallen hat, ob sie wieder ins Ausland gehen würde, und wie ihr das belgische Bier schmeckt.

Zwischen den Zeilen – Der junge Podcast unserer Zeitung

In dem Podcast der Auszubildenden Lukas Dörfler und Tanja Reeve erhalten Hörerinnen und Hörer einen exklusiven Einblick in die Arbeit unserer Redaktionen.