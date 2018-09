Rabia-Hand: Recep Tayyip Erdogan zeigt Islamisten-Gruß in Berlin

Erdogan zum Staatsbesuch in Berlin: Am Flughafen winkte der türkische Präsident noch mit offener Hand in die Kameras - doch auf der Fahrt in sein Hotel grüßte er seine Anhänger mit der sogenannten Rabia-Hand. Es ist ein Zeichen von Islamisten.Mit diesem Gruß hat der türkische Präsident Recep Tayyip...