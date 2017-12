Hamburger Verfassungsschützer warnt vor Terrorgefahr durch Kinder

Die Hamburger Sicherheitsbehörden warnen vor neuen Gefahren durch Islamisten. Je stärker die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien territorial zerfalle, desto höher werde tendenziell das Risiko von Anschlägen in Europa, sagte Verfassungsschutzchef Torsten Voß dem „Hamburger...