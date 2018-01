Das EU-Parlament erhöht den Druck beim Klimaschutz

Das EU-Parlament macht Druck beim Klimaschutz: Eine breite Mehrheit der Abgeordneten will die Vorgaben im geplanten Energiepaket deutlich verschärfen und damit über Pläne der Kommission hinausgehen. So soll der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch in Europa bis 2030 auf 35...