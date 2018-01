SPD arbeitet bis kurz vor Parteitag an Kompromissantrag

Die SPD-Führung will bis unmittelbar vor dem Parteitag am Sonntag an einer Beschlussvorlage arbeiten, mit der auch Kritiker der geplanten Koalitionsverhandlungen ins Boot geholt werden sollen. Die Antragskommission unter Vorsitz des Hamburger Bürgermeisters und SPD-Vize Olaf Scholz werde am...