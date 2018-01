Mailand Bei einem Bahnunglück in der Nähe der italienischen Großstadt Mailand sind ersten Medienberichten zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Rettungskräfte. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Zug der Bahngesellschaft Trenord war bei der Ortschaft Seggiano di Pioltello entgleist, berichtete Ansa. Der Zug war von Cremona in Richtung Mailand unterwegs.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder