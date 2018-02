Umwelthilfe: Belastung durch Diesel-Abgase wird unterschätzt

In München ist es am schlimmsten. Eigentlich lädt ja die Gegend an der Landshuter Allee in München zu einem Ausflug ein. Es gibt historische Gebäude, denkmalgeschützte Wohnanlagen, Spielplätze, schöne, breite Rad- und Spazierwege, die durch Baumreihen von der Hauptstraße abgeschirmt sind. Doch wer...