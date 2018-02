Union und SPD im Schlussspurt der Koalitionsverhandlungen

Berlin CDU, CSU und SPD gehen heute in den Endspurt ihrer Koalitionsverhandlungen über eine Fortsetzung der schwarz-roten Regierung. Offen ist, ob die Verhandlungen tatsächlich wie ursprünglich geplant bereits abgeschlossen werden könnten. Schulz hatte am Freitag zum Start in die Schlussrunde gesagt, es müsse "Sorgfalt vor Schnelligkeit" gehen. Die CSU drängte auch gestern auf einen Abschluss bis heute. Union und SPD hatten sich Montag und Dienstag für eine Fortsetzung der Verhandlungen als Puffertage freigehalten.

