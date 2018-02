Kofi Annan beklagt moralischen Abstieg der USA unter Trump

Berlin Das Auftreten von US-Präsident Donald Trump hat nach Ansicht des langjährigen UN-Generalsekretärs Kofi Annan zu einem Sittenverfall in der Politik geführt. Unter Trumps Führung verliere Amerika all die moralischen und rechtlichen Prinzipien, für die es so viele Jahre stand, sagte der Friedensnobelpreisträger der "Welt am Sonntag". Annan verurteilte insbesondere Trumps ständige Twitter-Attacken. Vor allem Politiker müssten begreifen, dass Wörter aufpeitschen und Explosionen herbeiführen könnten.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder