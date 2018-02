Türkische Gemeinde über AfD-Rede: „An Goebbels erinnert“

Nach drastischen Äußerungen des AfD-Politikers André Poggenburg am Aschermittwoch will die Türkische Gemeinde Deutschland rechtliche Schritte prüfen. „Wir erwägen Klagen wegen Verleumdung, Diskriminierung und übler Nachrede in den nächsten Tagen. Unsere Juristen prüfen gerade, was möglich ist“,...