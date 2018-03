Polizei löst Protest zum Weltfrauentag in Ankara auf

Istanbul Wenige Tage vor dem Weltfrauentag hat die türkische Polizei eine Demonstration in der Hauptstadt Ankara aufgelöst. Die Sicherheitskräfte hätten Trängengas und Plastikgeschosse eingesetzt, als eine Gruppe von Frauen eine Erklärung verlesen wollte, berichtete die regierungskritische Zeitung "Birgün". Nach Angaben der Frauenplattform Ankara, die den Protest organisiert hatte, wurden vorübergehend 18 Aktivistinnen festgenommen. Sie seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Für den Weltfrauentag am 8. März haben Frauenorganisationen in der Türkei Demonstrationen angekündigt.