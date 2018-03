UN-Hilfskonvoi auf dem Weg ins syrische Ost-Ghuta

Damaskus Die Vereinten Nationen wollen erstmals seit der Eskalation der Gewalt im belagerten Ost-Ghuta dringend benötigte Hilfslieferungen in die syrische Region bringen. Die Mission sei gestartet, und sie seien auf unserem Weg in das Gebiet, sagte Linda Tom, Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha der Deutschen Presse-Agentur. Der Konvoi besteht Ocha-Angaben zufolge aus 46 Lastwagen mit medizinischer Hilfe und Nahrungsmitteln für 27 500 Menschen. Die humanitäre Situation in der Region ist Hilfsorganisationen zufolge desaströs.

