Anklage und schärfere Waffengesetze in Florida Nach dem jüngsten Amoklauf an einer Schule haben in Florida Senat und Repräsentantenhaus für striktere Waffengesetze gestimmt. Der mutmaßliche Täter, ein 19-jähriger Ex-Schüler, ist unter anderem wegen 17-fachen Mordes angeklagt.