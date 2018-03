Kauder zur Kanzlerinnenwahl: "Es wird klappen"

Berlin Unionsfraktionschef Volker Kauder geht fest von einer Wiederwahl von Angela Merkel zur Kanzlerin aus. "Ich bin ganz sicher, dass Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt wird", sagte Kauder im ZDF-Morgenmagazin. "Über Ergebnisse spekuliere ich nicht, aber das Ergebnis wird so sein, dass wir ab heute wieder eine gewählte Bundesregierung unter Angela Merkel haben werden." Kauder weiter: "Ich sage voraus, es wird klappen." Die CDU-Vorsitzende Merkel will sich am Vormittag mit den Stimmen der großen Koalition zum vierten Mal nach 2005, 2009 und 2013 zur Kanzlerin wählen lassen.

