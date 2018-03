Markus Söder: Fünf Fakten über Bayerns neuen Ministerpräsidenten

Markus Söder ist am Ziel. Nach dem monatelangen, mitunter scharfen Machtkampf mit seinem Vorgänger Horst Seehofer hat ihn der bayerische Landtag am Freitag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Das Amt hat er sich hart erkämpft, Seehofer hatte den 51-Jährigen eigentlich verhindern wollen. Doch am...