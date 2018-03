Petro Poroschenko: Ukraine tritt in kommenden zehn Jahren Nato bei

Die Ukraine will zügig der Nato beitreten. „Wir arbeiten extrem hart an einer Nato-Mitgliedschaft. Unser Ziel ist es, in den kommenden zehn Jahren Teil des Bündnisses zu sein“, sagte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko unserer Redaktion. „Die Nato wäre mit der Ukraine viel stärker und...