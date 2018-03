Warum Putin für die Jugend in Russland alternativlos ist

Im Zentrum Moskaus, in der Nähe des Parks der Kulturen, schlendert Maria Klimenko (23) auf der Suche nach einem Café die Pirogowa-Straße entlang. Für das Gespräch möchte sie gern in ein McDonald’s-Café gehen, die Studentin ist gerade knapp bei Kasse. An diesem Sonntag wählt Russland einen neuen...