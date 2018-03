Pegida-Chef Lutz Bachmann an britischer Grenze gestoppt

Die britischen Behörden haben Pegida-Chef Lutz Bachmann an der Einreise nach Großbritannien gehindert, festgesetzt und anschließend abgeschoben. Das bestätigte das Innenministerium in London am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte es den Vorgang gegenüber der „Sächsischen Zeitung“...