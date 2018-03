Erdogan plant jetzt schon weitere Kriege der Türkei

Für die Menschen in der nordsyrischen Provinz Afrin gab es am Newroz-Fest, das die Kurden auf der ganzen Welt am Mittwoch begangen haben, keinen Grund zum Feiern. Traditionell macht man zum kurdischen Neujahrsfest, das zugleich den Beginn des Frühlings markiert, Ausflüge in die Natur. Doch in Afrin...