Barley trifft Montag mit Spitzen von Facebook zusammen

Berlin Bundesjustizministerin Katarina Barley hat nach dem Datenskandal bei Facebook hochrangige Vertreter des Unternehmens aus Europa nach Berlin geladen. Barley will bei dem Treffen am Montag klären, ob Nutzer deutscher Accounts von dem Datenskandal um Cambridge Analytica betroffen sind. Die britische Analyse-Firma hatte unerlaubt Zugriff auf rund 50 Millionen Profile von Facebook-Nutzern, die auch für die Manipulation des jüngsten US-Wahlkampfes missbraucht worden sein sollen. Am Montag will Barley auch mit Europa-Manager Sir Richard Allan zusammenkommen, dem Cheflobbyisten von Facebook Europe.

