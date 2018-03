Staatsschützer warnen vor PKK-Anschlägen in Deutschland

Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen und im Bund befürchten neue Anschläge in Deutschland durch kurdische Jugendkader, die der verbotenen Partei PKK nahe stehen. So sollen militante Aktivisten zum Beispiel Angriffe auf Rüstungsbetriebe in Deutschland ins Auge gefasst haben. Das berichtet der...