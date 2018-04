Wehrbeauftragter: Mehr Tempo bei Bundeswehr-Ausstattung

Berlin Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, fordert mehr Tempo bei der Verbesserung der Bundeswehr-Ausrüstung. Die Ausrüstung mit neuem Material dauere viel zu lange, sagte Bartels den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für die Soldaten sei es frustrierend, wenn sie immer wieder zu hören bekämen, dass mehrere Trendwenden längst eingeleitet seien. In ihrem Alltag ändere sich an den Problemen der Soldaten aber rein gar nichts. Tempo machen, laute das Gebot der Stunde, so Bartels.

