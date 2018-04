Trump kündigt "bedeutende Entscheidung" zu Syrien an

Washington Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump eine schnelle Entscheidung über eine Reaktion seiner Regierung in Aussicht gestellt. Man werde in den nächsten 24 bis 48 Stunden eine "bedeutende Entscheidung" treffen, sagte Trump am Rande einer Kabinettssitzung. Laut Aktivisten sollen bei dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der Region Ost-Ghuta mehr als 150 Menschen getötet und rund 1000 verletzt worden sein. Trump verurteilte den gemeldeten Angriff. Es sei "barbarisch" gewesen.

