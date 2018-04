Assads Truppen hissen Flagge in Rebellenhochburg Duma

Syrische Regierungstruppen haben mit der Rückeroberung der Stadt Duma in Ost-Ghuta die letzte Rebellenhochburg nahe der Hauptstadt Damaskus unter ihre Kontrolle gebracht. Am Donnerstag hissten syrische Soldaten die Flagge des Landes in Duma.Russische Nachrichtenagenturen zitierten den Chef des...