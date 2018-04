Barley will Mietpreisbremse noch in diesem Jahr verschärfen

Verbraucherschutzministerin Katarina Barley hat rasche Korrekturen an der Mietpreisbremse zugesagt. „Wir wollen die Mietpreisbremse deutlich schärfer stellen. Das neue Gesetz soll noch in diesem Jahr in Kraft treten“, sagte sie SPD-Politikerin unserer Redaktion. „Wir werden es den Mietern...