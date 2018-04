Deutsch wird in den Gefängnissen zur Fremdsprache

Man spricht nicht unbedingt deutsch im Knast. Der Anteil ausländischer Häftlinge steigt seit 2012 an. Er ist am höchsten in Stadtstaaten wie Hamburg (58 Prozent) und Berlin (47 Prozent), im Westen auffälliger als im Osten. In Thüringen (187 Häftlinge) beträgt er zwölf Prozent, in Bayern 42,3...