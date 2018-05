Sieben-Jahres-Budget: Deutschland soll zwölf Milliarden mehr in EU-Kasse zahlen

Auf Deutschland und die anderen EU-Länder kommen nach den Plänen der EU-Kommission im nächsten Jahrzehnt deutlich höhere Milliarden-Zahlungen in den EU-Haushalt zu. Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) bezifferte die Mehrbelastung für Deutschland ab 2021 auf „elf bis zwölf Milliarden Euro im Jahr on the top“, wenn mit laufenden Preisen einschließlich Inflation gerechnet und das weitere Wirtschaftswachstum berücksichtigt werde....