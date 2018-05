Kauder: Fraktionsspitzen werden "wichtige Zeichen" setzen

Berlin Die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD werden nach Darstellung von Unionsfraktionschef Volker Kauder bei ihrer Klausur in Bayern "wichtige Zeichen für die gesamte Legislaturperiode setzen". So sollten Zukunftsthemen wie die künstliche Intelligenz oder die berufliche Aus- und Weiterbildung im Digitalzeitalter besprochen werden, sagte er. "Wir werden auch zeigen, dass wir die ganz aktuellen Sorgen der Bürger aufgreifen", betonte Kauder. Dazu gehöre die Mietpreisentwicklung insbesondere in Ballungsgebieten.

